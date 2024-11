È stato inaugurato il primo Sambiase 2023 Official store, all’interno della sede Eurobet di via RediPuglia a Lamezia Terme. Il simbolico taglio del nastro, ieri sera, con la partecipazione di un folto pubblico che ha così salutato positivamente questa nuova iniziativa realizzata in collaborazione con lo sponsor tecnico LKS. All'interno dello store divise ufficiali, kit da allenamento e da passeggio, con possibilità di personalizzazione e su richiesta. Inoltre tanti altri gadget giallorossi, oltre alla possibilità di acquistare direttamente in store le sciarpe giallorosse degli US ‘01.

Alla serata inaugurale non è mancata la presenza della dirigenza giallorossa, accompagnata dai giocatori, dallo staff tecnico e dai collaboratori, in un’atmosfera di grande festa colorata dagli ultras che hanno come sempre fatto sentire il loro calore e supporto. «Quello che stiamo realizzando non è uno sforzo economico - così hanno salutato i presenti il presidente Angelo Folino insieme ai fratelli Trichilo - ma un investimento per poter realizzare concretamente tanti progetti futuri che facciano bene allo sport ed al nostro territorio attraverso programmazione e razionalità».

Da quanto si apprende da una nota diffusa dal Sambiase, in cantiere per il sodalizio guidato da Folino ci sono tante altre iniziative a partire dalla lotteria per il centenario del sodalizio giallorosso che di fatto aprirà una serie di eventi per celebrare al meglio un secolo di storia giallorossa. Per quanto riguarda il campo, invece, domani l'atteso derby contro la Vigor Lamezia, valido per la decima giornata del campionato di Eccellenza.