Reggina, Frosinone e Brescia. La quarta giornata lascia in eredità alla Serie B ben tre capolista: oltre agli amaranto, reduci dal 3-0 al Palermo, salgono a quota 9 anche ciociari e rondinelle. I primi si godono l'ennesimo gol dell'ex Crotone Mulattieri che, unito a quello di Kone, sono più che sufficenti per battere un Como ancora in piena fase di rodaggio, nonostante un mercato faraonico. La squadra di Clotet, invece, supera il Perugia grazie alla super prestazione di Galazzi: un gol e un assist, agli umbri non basta Luperini.

Che spettacolo a Marassi

Le tre di testa approfittano dei pari di Genoa e Ascoli. Il grifone impatta 3-3 col Parma a Marassi: Estevez riequilibra all'ultimo secondo una partita stupenda, in cui Coda trova il suo primo gol con la maglia dei liguri. Tanti rossi e zero, invece, al Del Duca fra marchigiani e Cittadella: finisce a reti bianche con tre espulsi nei 90 minuti. Esce con un punto anche il Cosenza da Terni. Brignola risponde a Favilli, lupi in zona playoff insieme a Cagliari, Benvento e Bari. I sardi battono nell'anticipo il Modena, i campani espugnano in scioltezza Venezia; recriminano i galletti: avanti 2-0 con Cheddira e Antenucci, i biancorossi si fanno rimontare nel secondo tempo dalla Spal.

Primi tre punti in Alto Adige

Giornata da ricordare, infine, in Alto Adige: Rover segna i suoi primi due gol in Serie B, il Südtirol vince la sua prima partita in cadetteria rimontando un Pisa già in crisi. Il prossimo avversario della Reggina è ultimo in classifica, insieme al Perugia, a soli tre mesi dalla finale playoff persa contro il Monza.

Serie B, i risultati della 4^ giornata

Cagliari-Modena 1-0 | Rog

Ascoli-Cittadella 0-0 | No gol

Bari-Spal 2-2 | Cheddira, Antenucci, La Mantia, Rabbi

Brescia-Perugia 2-1 | Galazzi, Aye, Luperini

Frosinone-Como 2-0 | Kone, Mulattieri

Reggina-Palermo 3-0 | Fabbian, Menez, Liotti

Ternana-Cosenza 1-1 | Favilli, Brignola

Venezia-Benevento 0-2 | La Gumina, Koutsoupias

Genoa-Parma 3-3 | Frendrup, Inglese, Mihaila, Hefti, Coda, Estevez

Sudtirol-Pisa 2-1 | Ionita, Rover, Rover

Serie B: la classifica

Reggina, Frosinone e Brescia 9, Ascoli e Genoa 8, Benevento, Cagliari e Cosenza 7, Bari e Parma 6, Cittadella e Spal 5, Palermo, Venezia e Ternana 4, Modena e Sudtirol 3, Como 2, Pisa e Perugia 1.