Rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale l'Ardore di mister Criaco che, in casa della Gioiese, torna comunque con un buon punto che muove ulteriormente la classica. Secondo 0-0 consecutivo che testimonia la solidità difensiva. Le Aquile partono bene per buona parte del primo tempo ma poi soffrono il ritorno della Gioiese nonostante l'uomo in meno. Alla fine un punto che non è da buttare.

Le parole di Criaco

Ancora una buona prestazione da parte degli amaranto che devono però migliorare in fase realizzativa. Ecco le parole di mister Criaco nel post gara: «Io vedo il bicchiere mezzo pieno perché portiamo un punto a casa da un campo difficilissimo ma, nel complesso, penso vada bene per entrambe le squadre. Sapevamo che l'approccio sarebbe stato complicato ma la mia squadra ha sviluppato bene per almeno la prima mezz'ora, poi la Gioiese è cresciuta e, nella ripresa, ha premuto sull'acceleratore cercato di trovare il gol del vantaggio. Un appunto però devo farlo e riguarda la direzione arbitrale che non è stata sufficiente, con errori sia a favore che a sfavore». L'Ardore, però, continua a non prendere gol: «Ancora una volta la fase difensiva è stata fatta in maniera egregia, ma adesso dobbiamo andare a prenderci la prima vittoria stagionale. Facciamo fatica a finalizzare lì davanti ma sono sicuro che usciremo da queste sabbie mobili. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e i giocatori stanno recuperando».