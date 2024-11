Presentata la collaborazione tra la campionessa paralimpica Anna Barbaro e l’azienda “Fattoria della Piana”

Non è solo una sponsorizzazione sportiva quella che ora lega la campionessa calabrese paralimpica Anna Barbaro e l’azienda “Fattoria della Piana”. L’atleta non vedente e la Fattoria multifunzionale di Candidoni si sono uniti in un “cammino” dall’alto significato sociale che, presentato in conferenza stampa a Candidoni, spingerà l’una verso nuovi traguardi sportivi e l’altra verso l’irrobustimento di una missione che riguarda anche lo sviluppo della comunità circostante.

Al battesimo della partnership non a caso hanno partecipato anche il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, l’ex presidente del Coni calabrese, Mimmo Praticò, e Antonello Scagliola massimo rappresentante regionale del Comitato italiano paralimpico. A fare gli onori di casa Carmelo Basile manager dell'azienda.