Nell'impegno casalingo, il club giallorosso ha battuto il Bianco per 2-0 con un gol per tempo. prima Iudicelli e poi Gullo. Soddisfatto, ma con i piedi ben saldi a terra, l'allenatore: «Siamo solo alla settima giornata»

Terzo risultato utile consecutivo e secondo posto in classifica per l'Atletico Maida dopo sette giornate del campionato di Promozione, Girone B, a meno due dalla vetta. Una partenza sicuramente positiva per i giallorossi che ieri hanno battuto per 2-0 il Bianco. Una rete per tempo, con Iudicelli che la sblocca al 24' pt ma, per certificare la vittoria, ci voglio i minuti di recupero con Gullo. Importante alla fine erano i tre punti e di fatto sono arrivati.

Le parole di Stranges

Soddisfatto, ma con i piedi ben saldi per terra mister Stranges che commenta l'andamento dei suoi ai nostri microfoni: «La classifica è sicuramente buona e ci fa tanto piacere, ma siamo solo alla settima giornata e dunque è molto presto, poiché per vedere le prime gerarchie ci vuole la fine del girone d'andata. Quanto ai primi tre posti, la Deliese non è di certo una sorpresa se è al comando, magari possono esserlo Atletico Maida e Gioiosa Ionica che sono comunque due squadre attrezzate ma, ripeto, alla lunga verranno fuori i valori di Virtus Rosarno e Val Gallico».

Un secondo posto e una buona partenza certificata anche nei dati dal momento che la squadra giallorossa è quella più prolifica nel secondo tempo con 10 reti e, inoltre, quella che segna di più negli ultimi dieci minuti (zona Cesarini) ovvero quattro gol, segno di una concentrazione che è sempre alta: «Questi dati fanno sicuramente piacere perché testimoniano il buon lavoro di tutto lo staff. A me la cosa che più piacere, però, non è tanto la classifica quanto i punti raccolti e frutto di buone prestazioni. Gli unici dispiaceri sono le sconfitte contro Stilomonasterace e Virtus Rosarno nonostante l'ottima prova messa in campo».

La settimana giallorossa, adesso, sarà incentrata sulla preparazione della trasferta in casa del blasonato Val Gallico: «Sarà una settimana importante e a affronteremo come tutte le altre, rispettando il Val Gallico che per noi sarà un buon banco di prova».