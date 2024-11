L'Inter conquista la nona Coppa Italia della sua storia battendo la Fiorentina (1-2) in una combattutissima finale allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Inzaghi va sotto sul nascere del match per la rete di Nico Gonzales al 3', ma riesce a ribaltare il match con una doppietta del "Toro" Lautaro Martinez, che in 8' minuti porta avanti i suoi, tra il 29' e il 37'. L'argentino con questa doppietta arriva a 101 reti con la maglia nerazzurra dall'estate del 2018. Nella ripresa i neroazzurri soffrono, ma la Fiorentina sbatte su Handanovic e non riesce a trovare il pareggio.

Primo tempo

Parte forte la Fiorentina che già al 3' si porta in vantaggio con Nico Gonzalez su assist di Ikoné (1-0). Un gol che colpisce a freddo i neroazzurri che soffrono e rischiano di subire anche il raddoppio. Al 18' è Bonaventura che sfiora il 2-0. Cinque minuti più tardi ancora viola pericolosi, ma la difesa dell'Inter riesce a contenere. Al 24' è Dzeko a tu per tu con Terraciano che spara alto sulla traversa. Il gol è nell'aria ed arriva al 29': assist perfetto di Brozovic per Lautaro, che tenuto in gioco da MIlenkovic, batte Terraciano (1-1). Al 37' l'Inter trova il vantaggio con il "solito" Lautaro, che servito da Barella, segna in mezza rovesciata. Primo tempo che si chiude con il vantaggio degli uomini di Inzaghi.

Secondo tempo

La ripresa parte senza sostituzioni nelle due squadre e con la Fiorentina che parte subito forte alla ricerca del pareggio. Al 50' ci prova Castrovilli di testa, ma la palla termina al lato. Ancora Fiorentina al 57' con Cabral che ha una buona chance, ma non angola il tiro con Handanovic che blocca senza problemi. Al 67' è il neo entrato Lukaku a rendersi pericoloso, ma Terraciano compie un miracolo, sulla ribattuta ci prova Di Marco con l'estremo viola che salva ancora. Ma è tutto fermo per offside. L'Inter soffre la Fiorentina con Gonzalez al 74' che tira forte sul primo palo ma Handanovic respinge. È un assolo viola con Biraghi, al 75', che sfiora la traversa da fuori area con un tiro potente. Due minuti più tardi Lukaku crossa in area per Gosens che in scivolata, ostacolato da Dodo, manda fuori. Strepitoso Handanovic al 79' su Jovic che fa tutto bene ma si fa respingere il tiro dal portiere neroazzurro. All'82' è Jovic a sprecare un preciso cross di Dodo incrociando fuori di testa. All'88' è ancora pericolo per l'Inter con un cross in area che non è intercettato dagli attaccanti della Fiorentina. Al 92' ultima chance per la squadra di Italiano con Jovic che non sfrutta una buona occasione. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio di Irrrati e inizia la festa per i neroazzurri. Vince l'Inter, ma la Fiorentina non sfigura ed avrebbe meriatto almeno i supplementari. Ora le due squadre sono attese dalle finali europee con la Fiorentina che giocherà il 7 giugno a Praga con il West Ham per la Conference League, mentre l'Inter quattro giorni dopo a Istanbul sfiderà il Manchester City per la Champions League.