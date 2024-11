Il match si svolgerà il 9 giugno al palazzetto Domenico Ferraro. L'iniziativa sarà presentata in una conferenza stampa alla quale parteciperà Salvatore Perugini, presidente della squadra che centrò la promozione in serie B1

La figura di Riccardo Adamo, noto avvocato del foro di Cosenza scomparso lo scorso 11 dicembre 2017, sarà ricordata, per iniziativa delle figlie Milena e Alessandra, in una partita di basket programmata per il 9 giugno prossimo alle 18,30, nel palazzetto dello sport Domenico Ferraro, con ingresso gratuito.

Un evento speciale

Si affronteranno i giocatori dello storico Club Basket Cosenza, protagonisti sul finire degli anni novanta della storica promozione in serie B1. Riccardo Adamo era uno dei dirigenti di punta di quella società. La squadra annoverava elementi cari al pubblico come Tonino Pate, Gigi Corvo, Max Arigliano, Fabio Schisano, Enzo Visone. Il 9 giugno prossimo si sfideranno con la canotta degli Amici del basket per Riccardo. L’iniziativa sarà presentata in una conferenza stampa in programma il 6 giugno alle ore 12 al Teatro dell’Acquario, alla quale interverrà anche Salvatore Perugini, presidente di del Club Basket in quella stagione sportiva. L'iniziativa è legata anche ad una raccolta di risorse per sostenere le attività del basket giovanile.