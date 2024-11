Tra le fila salentine probabile un'esclusione di Moscardelli dal primo minuto. C'è invece Miccoli. Rientra Masini dal primo minuto invece nell'attacco amaranto

LECCE - Tutto pronto in “Via Del mare, dove stasera Lecce e Reggina si sfideranno nel match che inaugurerà la quarta giornata di campionato in lega pro. Da un parte il club pugliese, reduce da due beffe consecutive ai play off promozione, ed un avvio balbettante quest’anno, dall’altra un gruppo, quello amaranto, certo non privo di motivazioni. Retrocessione bruciante lo scorso anno, rifondazione ed un entusiasmo tra i tifosi tutto da conquistare. A mettere i bastoni fra le ruote ai cozza boys il ko casalingo nel derby dello Stretto con il Messina. Gara in cui la Reggina ha creato tantissimo ma sprecato di più. E per non incorrere nello stesso errore, contro i salentini, mister Cozza schiera una Reggina a forte trazione anteriore. Si punta al contropiede per infilare un Lecce non proprio irresistibile lì dietro. Confermata la difesa a quattro. Tre i giocatori in mezzo a fare da diga tra il pacchetto arretrato e l’ attacco. Atomico il tridente. Insigne, Masini al rientro dal primo minuto e David Di Michele. Grande ex di turno e uomo tra i più attesi. Per gli amanti delle statistiche, difficilmente la Reggina ha strappato via punti dallo stadio pugliese. Ancor più raramente è riuscita a bucare la difesa avversaria. Retroguardia salentina che ha subito due gol in tre giornate. Non proprio un diga. Anche se a deludere di più in questo avvio è stato l’attacco. Da gente come Miccoli e Moscardelli ci si aspetta molto di più dei due gol infilati fino ad ora. Arbitra il signor Piccinini della sezione di Forlì. Fischio d’inizio alle 20:45. (ab)