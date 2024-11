Dominio giallorosso per 60 minuti, poi la squadra lombarda si rifà sotto e il finale è al cardiopalma. Ora la compagine calabrese è prima in graduatoria in concomitanza col Parma, squadra che dovrà affrontare al Ceravolo dopo la sosta

Il Catanzaro è sembrato una macchina quasi perfetta per buona parte della partita andata in scena questa sera allo stadio Euganeo di Padova contro il Lecco. Durante il primo tempo dominio giallorosso, Iemmello prende un palo e segna due gol ma uno gli viene annullato. Poi nella ripresa succede di tutto. Vandeputte trova il gol del raddoppio ma proprio quando la partita sembrava aver trovato la sua via, Novakovich accorcia le distanze per i padroni di casa che poi riportano il match in equilibrio con Caporale. Ma prima Verna e poi Donnarumma siglano il terzo e il quarto gol delle Aquile. Nel primo dei sei minuti di recupero Eusepi accorcia nuovamente le distanze, ma Lecco-Catanzaro termina 3-4.

Ora le Aquile del Sud, con i dieci punti racimolati, volano in vetta alla classifica in concomitanza col Parma, squadra che dovranno affrontare al Ceravolo dopo la sosta il 16 settembre.

Lecco-Catanzaro, primo tempo

Nei primi dieci minuti di gioco buon ritmo da entrambe le parti con il Catanzaro che però sembra avere una marcia in più. L'occasione più pericolosa capita a Iemmello che servito da Sounas al limite dell’area, da posizione centrale, colpisce col destro. Il tiro è preciso a incrociare ma la sfera s’infrange sul palo.

È il Catanzaro ad avere il pallino del gioco in mano. Al 15’ su uno schema partito da un corner dalla destra, Pontisso conclude forte, ma il portiere bluceleste riesce a respingere. Un minuto dopo Novakovic risponde di testa, sugli sviluppi di una ripartenza, ma la sfera si perde alta sopra la traversa.

È un assedio. Biasci, per i giallorossi, prova l’acrobazia al 21’ su un cross proveniente dalla desta di Situm, ma colpisce male e la palla vola alta.

Il gioco si svolge praticamente nella metà campo occupata dal Lecco. Iemmello segna al 29’ sugli sviluppi di un corner, Brighenti spizza di testa e il bomber giallorosso indirizza il pallone oltre la linea di porta, ma il tocco è con il braccio, anche se completamente attaccato al corpo. L’arbitro dopo il check del Var annulla.

Ma dopo due minuti Iemmello segna il più classico dei gol. Sempre sugli sviluppi di un corner, dopo un uno-due, Vandeputte mette in mezzo e di testa il numero nove giallorosso non può sbagliare. Al 31' Lecco 0, Catanzaro 1.

C’è solo una squadra in campo ed è quella calabrese. Al 37’, dopo un’azione corale dei giallorossi, servito da Vandeputte, Biasci vicinissimo raddoppio. Praticamente un rigore in movimento, ma la palla fa la barba al palo destro e si perde sul fondo. Nel finale poco da segnalare e dopo tre minuti di recupero il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 1.

Lecco-Catanzaro, secondo tempo

Situm prova a fare tutto da solo al 49’ concludendo a incrociare dai 25 metri, il tiro non è male ma è alto. La prima palla gol del Lecco arriva al 51’ con Caporale che dagli sviluppi di un calcio di punizione colpisce di testa senza però inquadrare lo specchio della porta.

Al 54’ il portiere del Lecco Melgrati si supera ben tre volte. Prima su Vadeputte su due conclusioni di fila, poi la palla rimane in area e ci riprova Iemmello, ma l’estremo difensore riesce a deviare in corner.

Catanzaro sul velluto. Qualità di gioco e di condizione altissimo. Al 56’ Vandeputte fa 2 a 0. A seguito di una splendida triangolazione, Sounas entra in area e dalla destra mette in mezzo una palla bassa, forte e tesa, dall’altro lato sopraggiunge il belga che spara verso la porta, Melgrati ci mette un piede ma la sfera supera comunque la linea.

Buon momento dei padroni di casa a metà ripresa. Al 63’ Lecco di pericoloso con Lepore che direttamente da calcio di punizione costringe al volo plastico Fulignati. Sul calcio d’angolo che ne segue Novakovich di testa accorcia le distanze. Al 64’ Lecco 1, Catanzaro 2.

Al 74’ i giallorossi provano a chiudere la partita ma il tiro di Donnarumma a incrociare è troppo lungo e si perde sul fondo.

Lecco-Catanzaro, finale al cardiopalma

Il Lecco però sale in cattedra e all’82’ riporta il match in equilibrio con Caporale che su un’azione confusa, dagli sviluppi di un corner trova il tocco vincente. Lecco 2, Catanzaro 2.

Finale al cardiopalma. All’85’ l’incornata di Donnarumma viene parata da Melgrati, ma la palla resta arriva tra i pedi di Verna che con un diagonale preciso gonfia la rete. Lecco-Catanzaro 2-3.

All’88’ il Catanazro segna il quarto gol. Melgrati rinvia malamente e la palla viene intercettata di testa da Pompetti e giunge a Donnarumma che scarta un difensore, poi il portiere e conclude. Lecco 2, Catanzaro 4.

Ma la partita sembra non finire mai. Al primo minuto dei 6 concessi dall’arbitro Eusepi accorcia nuovamente le distanze con una zampata sul cross dalla sinistra di Lepore. Non c’è più tempo, Lecco-Catanzaro termina 3 a 4.

Il tabellino

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici (13’ st Tordini), Galli, Ionita (1’ st Sersanti), Crociata (1’ st Tenkorang), Lepore; Pinzauti (1’ st Di Stefano), Novakovich

A disposizione: Bonadeo, Saracco, Eusepi, Scapuzzi, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Lemmens

Allenatore: L. Foschi.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm (12’ st Katseris), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (35’ st Pompetti), Pontisso (12’ st Verna), Ghion, Vandeputte; Biasci (22’ st D’Andrea), Iemmello (22’ st Donnarumma)

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Brignola, Stoppa, Miranda, Veroli

Allenatore: V. Vivarini.

Arbitro: Feliciani; Assistenti: Del Giovane – Niedda; Quarto ufficiale: Djurdjevic; Var: Giua; Ass. Var: Dionisi.

Angoli: tre Lecco, sei Catanzaro; Recupero: 3‘ pt; 6’ st; Ammoniti: 37’ pt Crociata (L); 32’ st Katseris (C), 40’ st Sersanti (L); Marcatori: 30’ pt Iemmello (C); 12’ st Vandeputte (C), 19’ st Novakovich (L), 38’ st Caporale (L), 42’ st Verna (C), 44’ st Donnarumma (C), 47’ st Eusepi (L).