In merito al raggiungimento della salvezza il tecnico non ha dubbi: «Il campionato non è finito oggi. Dobbiamo pensare a fare questo tipo di gare, non alla classifica»

Il tecnico rossoblù Fabio Caserta ha espresso tutta la sua soddisfazione, nella sala stampa del “Rigamonti – Ceppi”, a margine del match vinto dal Cosenza per 3-1 sul campo del Lecco.

Le parole di Caserta

«La prestazione è stata di una squadra che è venuta a Lecco per imporre il proprio gioco. Ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto e la squadra è stata capace di saperlo fare. Credo che oggi abbiamo fatto una grande partita. Non parlo dei singoli, ma di tutto il gruppo. Era difficile e dobbiamo continuare così».

Alla domanda se la salvezza sia o meno raggiunta il tecnico risponde: «Ancora no. Oggi non è finito il campionato e dobbiamo cercare partita dopo partita di fare più punti possibili, ne mancano ancora tanti. Dobbiamo pensare a fare queste prestazioni, non alla classifica. C’è sempre qualcosa dove migliorare. La squadra ha saputo soffrire e i gol son stati belli e fatti bene. Abbiamo concesso qualcosa in più. Quello nel quale abbiamo giocato oggi è un campo piccolo dove il pubblico si sente. Il Lecco ha fatto una buona partita. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo creato».