Lupa Roma, Savoia ed Ischia pronte alla battaglia. I laziali saranno ospiti della Vigor. La formazione di Torre Annunziata attende il Cosenza mentre gli isolani preparano la trappola alla Reggina

LAMEZIA TERME (CZ) - Una laziale e due campane. Lupa Roma, Savoia ed Ischia sono pronte a dar battaglia. Lanciato il guanto di sfida alle calabresi di Lega Pro. Chi per un motivo o per un altro difficilmente si presenterà alla sfida senza motivazioni. Ne ha parecchie la Lupa Roma che domenica al Guido D’Ippolito affronterà la Vigor Lamezia. I capitolini devono recuperare il terreno perso soprattutto in trasferta. Lontano da casa non vincono dal 21 settembre quando al San Vito risucirano a strappare via l’intera posta in palio al Cosenza. I silani di Roselli saranno di scena sabato alle 16 sul campo del Savoia. Una sfida tra dirette concorrenti alla salvezza. La squadra di Torre Annunziata è in caduta libera, cinque debacle nelle ultime sei partite non lasciano scampo ad interpretazioni. E’ messa peggio l’Ischia, la formazione che ospiterà la Reggina. Al pari degli amaranto calabresi anche gli isolani sono reduci da un terremoto che ha stravolto l’assetto tecnico. E Se in riva allo Stretto si è accomodato Tortelli sulla panchina ischitana si è seduto Maurizi. Per loro sarà esordio assoluto in terza serie.