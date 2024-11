I pugliesi acciuffano la Vibonese in pieno recuperano e tengono dietro Catanzaro e Reggina che avevano fatto il massimo contro Catania e Melfi. E mercoledì si torna in campo

Metti una partita quasi perfetta impreziosita da un pubblico delle grandi occasioni. Metti un successo a portata di mano che potrebbe sparigliare le carte in zona salvezza. Metti un errore clamoroso che fa sfumare tutto al minuto 94 e ne viene fuori il morale della Vibonese nel post Monopoli. I rossoblu di Campilongo fanno il possibile per infilare una vittoria fondamentale per la permanenza tra i prof ma pagano a caro prezzo gli ultimi secondi di gara. Piange Vibo, sorride Monopoli che con il punto del Luigi Razza resta fuori dalla zona play out beffando la Reggina che ventiquattro ore prima aveva regolato il Melfi con Botta e Coralli e per mezza giornata si era ritrovata ad un passo dal paradiso. Più o meno come il Catanzaro trascinato da Sarao e Giovinco contro il Catania . Un successo pesante che riduce la forbice nella zona rossa della graduatoria me non permette alle aquile di sorridere a pieno. Il tutto mentre il Cosenza blocca sullo 0-0 il Lecce. E mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale. Una giornata infuocata con tanti scontri diretti. Soprattutto laggiù in classifica.

Alessio Bompasso