Lupa Roma, Salernitana e Melfi lanciano il guanto di sfida a Cosenza, Vigor e Catanzaro. Ecco le statistiche legate alle prossime avversarie delle formazioni calabresi nel quarto turno di lega Pro

COSENZA - Una laziale, una campana ed una lucana. Pronto il braccio di ferro tra il Centro-Sud e la Calabria di Lega Pro. Lupa Roma, Salernitana e Melfi. Sono le prossime avversarie, rispettivamente, di Cosenza, Vigor Lamezia e Catanzaro. Banco di prova decisivo per i silani. La squadra di Cappellaci rischia di rimanere chiusa nel tunnel di una crisi iniziata alla prima giornata e culminata nell’ultima turno con le tre sberle del Barletta. Se è vero com’è vero che nel calcio contano le motivazioni, la sfida contro la capolista laziale potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare marcia in campionato e mettere definitivamente dietro le spalle un avvio da incubo. Cappellacci cambierà lì davanti: fuori Alessandro e Cori, che hanno deluso con il Barletta, dentro dal primo minuto Sassano e capitan Mosciaro al fianco dell’intoccabile Calderini. “Attacco alla capolista” sarà anche il titolo del film che vedrà protagonista la Vigor Lamezia. I vigorini ospitano al “Guido D’Ippolito” una Salernitana più in forma che mai. Una squadra capace di riprendere e ribaltare, quando sembrava impossibile, il risultato nell’ultimo turno contro l’Aversa Normanna. Più abbordabile il match che vedrà impegnato il Catanzaro. Contro il Melfi, le aquile giallorosse puntano a mantenere il primato in graduatoria. Partita che sulla carta sembra più che accessibile, anche se la formazione lucana difficilmente concede spazi in difesa. Solo un gol subito in tre partite. Curiosità: insieme alla cugina Matera, il Melfi è la regina dei pareggi di Lega Pro. Tre gare, tre “X”. (ab)