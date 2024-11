Le aquile prima subiscono il gol del Benevento, poi rispondono con Pagano, ma al ‘Vigorito’ i ragazzi di Moriero avrebbero meritato molto di più

CATANZARO - Benevento e Catanzaro si dividono la posta in palio. Una “X” giusta ma dal retrogusto amarognolo per le aquile giallorosse padrone del campo al “Vigorito”. Nell’anticipo della seconda giornata di Lega Pro, i ragazzi di Checco Moriero incassano lo svantaggio nel primo tempo, rialzano la testa nella seconda frazione e sfiorano l’impresa nei minuti finali. Quella che avrebbe scritto la parola “vendetta” dopo il ko rimediato ai play off promozione qualche mese fa. Vendetta che rischia, però, di diventare un brutto incubo quando, a partita praticamente dominata, il Catanzaro va sotto. L’abbondante mezz’ora a ritmo giallorosso, viene spezzata al 36’ dall’incornata di Scognamiglio, specialità della casa, che piega un Bindi incolpevole. Ferraro e compagni non demordono e nella ripresa riportano l’equilibrio in campo. Ci pensa ancora una volta Biagio Pagano a gonfiare a far gioire i tifosi catanzaresi. Secondo gol consecutivo per l’ex reggino, dopo quello siglato con la Juve Stabia. E’ 1-1. Risultato che durerà fino alla fine. Forse giusto, ma pur sempre amaro. (ab)