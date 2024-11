Domani si parte con Messina-Cosenza. Poi Salernitana-Catanzaro e Reggina-Melfi. Domenica alle 18:00 Vigor-Matera

COSENZA - E’ già vigilia di campionato in Lega Pro. Pronta ad esplodere la 12^ giornata in terza serie. Un turno, per motivi diversi, particolarmente importante per tutte e quattro le formazioni calabresi. Importante è per il Cosenza, la prima a scendere in campo. Domani alle 15:00 sbarca il Messina. Probabili esclusioni eccellenti tra le fila rossoblù. Durante l’ultimo allenamento mister Roselli ha mandato sotto la doccia anzitempo capitan Mosciaro, Fornito e Tortolano. Di questi solo il secondo potrebbe avere qualche chance di giocare contro i peloritani. Sicure, invece, le esclusioni di Di Michele e Viola dal gruppo della Reggina che affronterà sempre sabato il Melfi. Fischio d’inizio in programma alle 17.

Un’ora prima spazio al Catanzaro che cerca il riscatto all’Arechi di Salerno. Checco Moriero ritrova Russotto e Vacca rientrati a pieno regime dopo il turno di stop della settimana scorsa. Chiuderà il programma della 12^ di campionato la Vigor Lamezia che domenica alle 18:00 al “Guido D’Ippolito” ospiterà l’altra rivelazione del torneo: il Matera. Allarme Montella per mister Erra. L’attaccante rischia di saltare il match per infortunio ma lo staff medico biancoverde spera di recuperarlo in extremis.