E’ già vigilia di campionato in Lega Pro. Domani in campo tre delle quattro formazioni calabresi di terza serie. Ad inaugurare la 23^ giornata sarà il Catanzaro opposto al Melfi. Le aquile ospitano i lucani dentro le mura amiche del “Ceravolo”.

Davanti ai propri tifosi i giallorossi si mostreranno completamente rivoluzionati, o quasi. Tra addii e nuovi arrivi, mister Sanderra schiererà una formazione inedita. Subito nella mischia l’attaccane, ex Salernitana Mounard, ed il difensore italo-giordano Ghoshe. Fuori lo squalificato Rigione. Non sarà del match l’altro nuovo volto in casa catanzarese, D’Orsi, ancora non al top di forma, vista la lunga inattività. Il Melfi è tra le formazioni più in palla del torneo, in questo periodo. Dal giro di boa in poi ha conquistato sette dei nove punti messi in palio. Stesso bottino messo in cassaforte dalla Salernitana, prossima avversaria della Vigor Lamezia. I biancoverdi cercheranno il colpaccio nella tana dei cavallucci marini a partire dalle 17:00. Stando alle statistiche, però, battere in casa la corazzata di Salerno è praticamente impossibile. Solo una la sconfitta patita dai ragazzi in amaranto quest’anno. Quella contro il Lecce, formazione pronta a sfruttare al massimo la chance del “Granillo” di Reggio Calabria contro la Reggina. Fischio d’inizio alle 19:30. Dovrà aspettare le 14:30 di domenica, invece, il Cosenza per affondare i denti sulla Lupa Roma. Squadra in caduta libera che potrebbe regalare, alla squadra di Roselli, il primo successo del girone di ritorno.

