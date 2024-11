Tre su quattro delle partite che vedranno impegnate le formazioni calabresi si giocheranno in notturna. Ad aprire il turno sarà il Catanzaro contro l'Akragas

La Calabria di Lega Pro prova a farsi bella di notte. Domenica alle 20:30 spazio a tre delle quattro formazioni di casa nostra inserite nel girone C di terza serie. Tre gare tutte da gustare. Cosenza –Francavilla, Juve Stabia-Vibonese e Lecce-Reggina.

E se i silani, nonostante i tanti acciacchi, sono chiamati, probabilmente, alla sfida più abbordabile della giornata contro un Francavilla in difficoltà reduce da tre ko consecutivi, situazione inversa è per i rossoblu di Vibo e per gli amaranto in riva allo Stretto. La squadra di Massimo Costantino va a Castellamare con la rabbia di chi una settimana fa ha giocato la più bella partita dell'anno senza però raccogliere nulla.

Portare via punti dal "Menti", tuttavia, non è cosa facile. Le vespe non perdono in casa dall'8 maggio scorso, non pareggiano addirittura dal marzo del 2016. Provarci però è obbligatorio. Quello che dovrà fare la Reggina di Karel Zeman che al Via Del Mare si ritroverà di fronte il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Una squadra quasi imbattibile che però soffre se viene attaccata.

Ad inaugurare la settima giornata, però sarà il Catanzaro che alle 14:30 sarà chiamato alla svolta in campionato contro l'Akragas.

Alessio Bompasso