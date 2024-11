Ecco le ultime novità dai quartier generali calabresi. Si parte con Vibonese-Siracusa, poi tutte le altre. Promette scintille la gara del “Marulla” tra Cosenza e Paganese

Due squadre senza mezze misure, Cosenza versus Paganese è una delle partite più interessanti della 9^ giornata di Lega Pro. Rossoblu e azzurrostellati non stanno amando i pareggi in questa stagione eppure le sfide tra loro spesso sono finite con il segno “X”. Un risultato difficile da immaginare alla vigilia del match che mette di fronte due squadre che fino ad oggi hanno pareggiato solo una volta. Poi solo vittorie e sconfitte. I silani di Roselli sono reduci da due successi di fila. I campani di Grassadonia anche. Un gruppo che va fortissimo lontano da casa ma che soffre il ritmo alto per via di una condizione fisica ancora non al top.

A caccia del primo squillo esterno. Altra bella sfida sarà quella che metterà di fronte Casertana e Reggina. Dopo il successo sulla Juve Stabia gli amaranto puntano al primo “canestro” da tre punti in trasferta. Attenzione però ai rossoblu della Reggia, sono arrabbiatissimi dopo il pesante ko con il Francavilla.

Amarcord. E’ con il sangue agli occhi anche il Matera che nella terra dei sassi ospiterà il Catanzaro, rinvigorito, invece, dalla vittoria contro il Taranto. Gara sempre affascinante quella che mette di fronte l’Uesse e l’ex Gaetano Auteri.

Serve una vittoria. Seconda gara interna di fila per la Vibonese reduce dallo spettacolare 2-2 contro il Lecce. Risultato che ha alzato il morale alle stelle ma non la classifica. Serve una vittoria per tirarsi fuori dalla zona rossa. Non proprio qualcosa di impossibile contro il Siracusa versione trasferta. I siciliani, infatti, non hanno mai esultato lontano da casa quest’anno.