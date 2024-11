Cresce l’attesa in casa amaranto per il derby in programma al “San Vito” contro il Cosenza. Una gara tra due dirette concorrenti per la salvezza che l’allenatore Alberti ha deciso di preparare nella massima tranquillità, con l’obiettivo di migliorare la striscia positiva di 6 risultati utili nelle ultime 7 gare.

Non ci sarà lo squalificato Armellino e il tecnico potrebbe optare per l’avanzamento sulla linea di centrocampo di Benedetti che, a sua volta, sulla fascia sinistra sarebbe rimpiazzato da uno tra Magri e Ungaro. C’è ancora incertezza sul portiere che partirà dal primo minuto: Belardi è uscito malconcio dalla sfida contro la Juve Stabia sostituito da Kovacsic che, a sua volta, ha accusato fastidi muscolari. Motivi per cui è stato allertato il giovane Giulio Cetrangolo: per lui solo una presenza in questa stagione, in Coppa Italia proprio a Cosenza. Probabile la conferma in blocco degli altri calciatori che, domenica scorsa, avrebbero meritato di vincere contro la Juve Stabia, con Di Michele e Insigne di nuovo a disposizione. Tante alternative in attacco, quindi, per insidiare la difesa dei lupi che, in virtù dei tanti infortunati, dovrà essere reinventata dal tecnico Roselli. Al San Vito si prevede grande affluenza di pubblico motivo per cui il Cosenza ha deciso di riaprire la curva sud dello stadio.