La Casertana perde per strada due punti. Rinviate le decisioni su Messina ed Akragas. Penalizzate anche Maceratese e Lucchese negli altri due raggruppamenti

Dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sono arrivate le decisioni in merito alla situazione di alcuni club di Lega Pro al centro delle attenzioni delle autorità competenti. Queste le penalizzazioni in classifica per le società interessate:

Maceratese: - 3 punti

Casertana (Girone C): - 2 punti

Lucchese: -1 punto

Rinviate a dicembre le decisioni legate agli altri due club del girone C di Lega Pro, Messina ed Akragas