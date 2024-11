I giallorossi ritornano alla vittoria e lo fanno proprio al Ceravolo, nel derby tutto calabrese con la Vibonese

Un turno infrasettimanale dalle mille sorprese. Ti aspetti la Vibonese ma risponde il Catanzaro.



I giallorossi ritornano alla vittoria e lo fanno proprio al Ceravolo, nel derby tutto calabrese. Tre punti che pesano come macigni tanto per il Catanzaro, quanto per la Vibonese.



Nel turno infrasettimanale la vera notizia è che Il Catanzaro si sveglia dal coma dopo otto turni e lo fa proprio nel derby ai danni della Vibonese, imponendosi di misura grazie alle reti di Cunzi e al rigore concretizzato da Giovinco.



Una vittoria tanto desiderata da Zavettieri e ottenuta al termine di una gara scarsa di emozioni ma giocata con grande agonismo da entrambe le formazioni. A prevalere questa volta sono però i giallorossi capaci di portare dalla loro gli episodi che hanno permesso di vincere. Due calci piazzati. Una punizione e un rigore ridanno fiducia al Catanzaro, che seppur ultimo, inizia a vedere la luce. Una squadra completamente diversa dal solito guadagna Tre punti pesanti che al Ceravolo valgono quasi il doppio.



Dall’altra parte Vibonese spenta, spendacciona. Mai incisiva. A pesare i troppi errori. Prima Di Cunzio che non approfitta del pallone ricaduto in piena area di rigore giallorossa. Nel secondo tempo, Paparusso con un fallo ai danni di Icardi spegne ogni possibilità di rimonta, regalando agli avversari il rigore decisivo. Tutto da rifare per la squadra di Massimo Costantino che non drammatizza e guarda già al prossimo impegno.

Maria Chiara Sigillò