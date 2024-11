I silani si permettono il lusso di passare in vantaggio a Castellammare ma poi vengono raggiunti. Finisce 1-1

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Succede tutto nel secondo tempo tra Juve Stabia e Cosenza. Una partita moscia nei primi 45 minuti, ringalluzzita ad inizio ripresa dai due gol, uno per parte, che hanno deciso la sfida. Al “Menti” i lupi silani si permettono il lusso di passare anche in vantaggio con la rete di Cesca. Le vespe incassano il colpo ma reagiscono subito e tre minuti dopo il match è nuovamente in parità. A riportare tutto in equilibrio è Di Carmine. Il resto della gara sfila via senza sussulti. Finisce 1-1. Ed è un altro punto d’oro per il Cosenza in chiave salvezza.