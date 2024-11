Indetto lo sciopero durante la sfida di sabato contro il Benevento. I supporters amaranto chiedono al patron Lillo Foti di fare un passo indietro

REGGIO CALABRIA - La classifica piange, i tifosi non ci stanno. I supporters della Reggina lo faranno sapere a tutti durante la sfida di sabato pomeriggio contro il Benevento. I rappresentanti della curva Sud hanno organizzato uno sciopero del tifo. Una decisione clamorosa, mai presa in riva allo Stretto, che prenderà vita contro i sanniti. Nel mirino degli ultras amaranto la gestione societaria ed in maniera particolare il patron Lillo Foti al quale chiedono di fare un passo indietro.