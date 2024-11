Una sfida che ricorda da molto vicino quella contro l'Aversa

CATANZARO - Catanzaro in viaggio verso Ischia dove domani inaugurerà, tra le formazioni calabresi, la 28^ giornata di Lega Pro. Una gara insidiosa, sul campo di una delle squadre più affamate di punti. Tra situazioni extracalcistiche e difficoltà evidenti in campionato, l’Isolaverde è in piena bagarre salvezza. Nell’ultimo turno ha beccato sei gol dal Foggia palesando tutti i suoi problemi. Di fatto la squadra di Sanderrà si ritroverà in una situazione simile a quella vissuta ad Aversa due settimane fa. L’auspicio delle aquile e che non finisca nello stesso modo. Maurizi schiererà le tre punte contro il Catanzaro. Schetter, Infantino e Ciotola, gli uomini chiamati a far male alla difesa giallorossa. Sanderra non cambierà molto rispetto al derby con la Vigor, se non per necessità. Zappacosta è squalificato, Giandonato non proprio al top ma dovrebbe recuperare. All’andata finì 2-1 per il Catanzaro. Fischio d’inizio alle 14:30. Arbitrerà il signor Panarese di Lecce.