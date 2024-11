Contro i laziali parecchie le insidie nascoste

CATANZARO - Cerca riscatto il Catanzaro impegnato in terra laziale contro la Lupa Roma. Un gruppo altrettanto in cerca di punti dopo un periodo no. Motivo che fa stare in allerta mister Sanderra. La Lupa è una squadra che ha dimostrato di potersela giocare con tutti nella prima parte del torneo. Il momento di flessione non deve trarre in inganno. Tra i laziali non ci saranno Consòn e Perrulli. Tra i giallorossi c'è Mimmo Giampà, ritornato sui tre colli e subito buttato nella mischia dal suo nuovo allenatore.