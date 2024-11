Il triplice impegno settimanale, la paura di perdere e un pizzico di sfortuna lasciano il Catanzaro con l’amaro in bocca.

CATANZARO - Mettici anche un vento fastidioso ed un campo indecoroso e la trasferta di Ischia si trasforma nell’ennesimo scialbo "X" stagionale per i giallolorossi. Il secondo consecutivo. L’ottavo dell’anno. Gli uomini di Sanderra perdono, probabilmente, l’ultimo vagone utile per restare incollati al treno play-off. All’Enzo Mazzella finisce 0-0. Partita bruttina, ravvivata solo da qualche folata calabra. Il Catanzaro rischia sul tiro di Ciotola al quarto minuto ma al 25' ha l’opportunità di firmare il vantaggio. L’occasione è ghiotta, l’errore clamorosO: Siringano stende in area Razziti e regala un rigore alla sua ex squadra. Dal dischetto ci va lo specialista, Andrea Russoto, ma questa volta il fantasista napoletano si fa ipnotizzare e Mannella gli ruba la scena. Ennesimo penalty parato in questa stagione per il portiere isolano. Da qui in avanti la gara non offrirà particolari emozioni se non nei minuti finali della ripresa quando, Mancuso, prima, e Mounard poi, si divorano il possibile 0-1. Occasione sprecata? A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, no. Ma il ruolino di marcia in trasferta delle aquile nel girone di ritorno (tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio) non può non essere preso in considerazione.