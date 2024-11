Alessandro Erra non fallisce il primo dei quattro scontri diretti. Al Ceravolo contro l’Agrakas finisce 1-0. La rete di Giovinco. Al Granillo, invece, non basta Coralli. Il Lecce si impone per 2-1 (In basso, risultati e classifica)

Erra, buona la prima Sorride il Catanzaro di Erra. Il (neo) mister non sbaglia la prima. A regalare tre punti d’oro ci pensa Giovinco in zona cesarini, al termine di una partita non bella.

I giallorossi quindi interrompono le vittorie dell’Akragas, raggiungendoli a quota 24 in classifica. Un grande passo in avanti per le aquile.



Coralli non basta alla Reggina Sbaglia tutto invece la Reggina, dopo un primo tempo giocato in equilibrio e chiuso sull’uno pari. Apre il Lecce con Marconi, Coralli illude gli amaranto con Coralli. Ma ad inizio ripresa arriva la risposta della capolista che raddoppia con Doumbia. Dunque la Reggina, insieme alla Vibonese rimane impelagata nella zona play out.



Risultati 26^ giornata

Catania-Taranto 0-0

Paganese-Messina 2-0

Siracusa-Melfi 3-1

Fondi-Monopoli 1-0

Vibonese-Juve Stabia 0-1

Francavilla-Cosenza 1-0

Catanzaro-Agrakas 1-0

Reggina-Lecce 1-2

Fidelis Andria-Casertana Post.

Foggia-Matera Post.



Classifica

Lecce 55; Foggia 50; Matera 49; Juve Stabia 48; Virtus Francavilla 45; Cosenza, Fondi 38; Fidelis Andria 37; Catania 36; Siracusa 35; Casertana 33; Paganese 30; Monopoli 29; Messina 27; Taranto 25; Catanzaro, Akragas 24; Reggina 23; Vibonese 19; Melfi 17

Maria Chiara Sigillò