Confermata la nostra anticipazione. Il nuovo allenatore sarà presentato giovedì

CATANZARO - La società Catanzaro calcio 2011 srl comunica di aver affidato a Stefano Sanderra la guida tecnica della prima squadra. Il neo tecnico giallorosso, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro, domani mattina dirigerà il primo allenamento della sua gestione. Mister Sanderra verrà presentato alla stampa giovedì 20 novembre alle ore 11 presso all’Hotel Palace.Subito sopo la firma del contratto che lega il neo tecnico al club giallorosso, il presidente Cosentino ha voluto sottolineare: “Sono soddisfatto che mister Sanderra abbia sposato il nostro progetto”.

“Parlando e confrontandomi con il nostro nuovo allenatore, sono stato favorevolmente colpito dalla sua voglia di far bene con i colori giallorossi. L’ingaggio di un allenatore del calibro di Sanderra, il cui curriculum parla da solo – ha proseguito il massimo dirigente giallorosso -, è l’ennesima dimostrazione di come tutta la società continui a lavorare in maniera propositiva per il bene del Catanzaro. Con l’occasione, voglio specificare il motivo per il quale mister Sanderra verrà presentato ufficialmente alla stampa ed ai tifosi solo nella giornata di giovedì.

Infatti sono in partenza per motivi di lavoro che mi tratterranno fuori sede sino a mercoledì sera. Al mio rientro, quindi, presentereremo il tecnico in un incontro che sarà aperto anche ai nostri supporter”. Stefano Sanderra, dal canto suo, ha dichiarato: “Sono veramente felice di iniziare questa nuova avventura. Arrivo a Catanzaro con tante motivazioni e voglia di far bene. Spero di riuscire a incidere, sin da subito, sulla squadra, portando in dote la mia esperienza professionale e quella carica umana e caratteriale che hanno sempre contraddistinto la mia carriera”.

Leggi anche:

Lega Pro: Catanzaro, bloccato Sanderra?