Presentato ufficialmente il nuovo allenatore giallorosso. Brevi ma significative le sue parole

CATANZARO – Quindici minuti. Tanto è durata, più o meno, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Stefano Sanderra sulla panchina del Catanzaro. Poi tutti a lavoro in vista "dell'esordio" di domani sera contro il Barletta. Brevi ma intense le parole del nuovo trainer chiamato a sostituire l’esonerato Checco Moriero. “Il mio obiettivo è quello di tirare fuori il meglio da questa squadra, ho trovato elementi che possiedono grandi qualità sia umane che professionali e devo ringraziare anche Moriero perchè ho a disposizione una squadra che sta bene e che fisicamente è in ottime condizioni". Con lui anche il presidente Giuseppe Cosentino il quale si è rivolto ai tifosi con un accorato appello: “Sosteniamo Sanderra e vi prego, non fischiate i giocatori quando sbagliano. Siamo tutti uomini e tutti possiamo sbagliare".