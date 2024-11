E' ufficiale. A far rotolare la testa del tecnico di Melito Porto Salvo la sconfitta sul campo del Messina

Nunzio Zavattieri non è più il tecnico del Catanzaro. Fatale all’allenatore di Melito Porto Salvo la sconfitta di ieri contro il Messina. Al suo posto torna in sella alla panchina giallorossa Alessandro Erra, esonerato, come si ricorderà, ad una manciata di giorni dall’inizio del campionato.

Ecco il comunicato della società giallorossa. "La società Catanzaro Calcio comunica di avere esonerato l'allenatore Nunzio Zavettieri, e di avere contestualmente affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Alessandro Erra, che ritorna così sulla panchina delle Aquile. La società ringrazia mister Zavettieri per il lavoro svolto in questi mesi, e gli augura le migliori fortune professionali".

Alessio Bompasso