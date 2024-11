Per il dopo Moriero piacciono Ninni Corda e Guido Carboni. Il secondo ha già lavorato a Frosinone con il Ds Ortoli

CATANZARO - Checco Moriero non è più l’allenatore del Catanzaro. Una notizia attesa da giorni, diventata concreta dopo il ko di salerno. Una sconfitta incredibile quella dell’Arechi contro una Salernitana colpita da Rigione ma mai affondata. I cavallucci marini tirano dal cilindro una riscossa degna di una grande squadra e per Checco Morierio significa fine . Fine della sua avventura sulla panchina giallorossa. La squadra è stata affidata al vice Massimo D'Urso. Uomo stimato dal club che potrebbe traghettare il gruppo fino alla prossima partita con il Lecce, ma non per tutta la stagione. Il Catanzaro sta cercando un altro allenatore di categoria. Uno che dia la scossa giusta ad un gruppo con il morale sotto i tacchi. Contattati Aglietti, Baldini, Arrigoni e Dino Pagliari che per un motivo o per un altro hanno declinato l’invito. Piace il profilo di Ninni Corda, reduce da un buonissimo lavoro con il Savona, un profilo da tenere in considerazione.



Il ds Ortoli sta sondando anche il terreno che porta a Guido Carboni con il quale ha già lavorato a Frosinone. Le prossime ore saranno decisive in questo senso.

Il comunicato della società- La società Catanzaro Calcio comunica di aver sollevato il signor Francesco Moriero dall'incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro, augurandogli le migliori fortune. La squadra è stata affidata al signor Massimo D’Urso.