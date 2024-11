Il fantasista ritorna in maglia giallorossa e riporta il successo in trasferta sui tre colli. Mancava da sette giornate

CATANZARO - Chiamatelo caso o fortuna, chiamatelo come vi pare, per Catanzaro ed i Catanzaresi è una certezza: Mimmo Giampà, quando indossa la maglia a strisce giallorosse difficilmente sbaglia partita. Anche se è la prima dopo il ritorno sui tre colli passando per i cugini della Vigor. Il fantasista catanzarese doc ha preso per mano l’Uesse e l’ha riportata al successo in trasferta dopo sette giornate. Suo il gol che ha raddrizzato il match contro la Lupa Roma dopo il vantaggio di casa firmato Del Sorbo. Suo l’assist con il contagiri per l’incornata di Barraco che ha rovinato i piani capitolini e regalato la vittoria alla formazione di Sanderra. Secondo successo di fila in campionato per le aquile che ora hanno tutto un girone di ritorno per recuperare il tempo perso, con un Giampà in più.