Lega Pro/ Catanzaro, obiettivo Salerno

LAMEZIA TERME (CZ) - Sabato di campionato anche per il Catanzaro. Le aquile saranno di scena alle 16:00 nella tana della Salernitana. Sulla carta le due squadre sono separate da tre punti. Quelli messi in palio all’Arechi. Quelli che, per motivi diversi, entrambe le formazioni vogliono mettersi in tasca. I campani devono recuperare terreno in vetta alla classifica, il Catanzaro deve mettersi dietro le spalle un mese nero, fatto di malumori e contestazioni. Un successo sul campo di una delle favorite al salto di categoria sarebbe la medicina più efficace. Le aquile ritrovano gli squalificati Vacca e soprattutto Russotto. Due uomini fondamentali nello scacchiere di Checco Moriero.



Sarà il Matera, invece, domenica alle 18:00, il rivale della Vigor Lamezia. I biancoverdi ritrovano il proprio pubblico. Senza troppi giri di parole possiamo dire con certezza che al “Guido D’Ippolito” si affronteranno le due rivelazioni del campionato. Due formazioni identiche stando ai numeri: stessi punti in classifica, stessi successi, stessi pareggi e stesse sconfitte. Lo spettacolo. C’è da scommetterci, sarà a assicurato.