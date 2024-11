Il periodo no è ormai solo un brutto ricordo. C’è voluto un po di tempo, è vero, ma alla fine la rivoluzione di gennaio attuata dal Catanzaro, ha dato ragione ai massimi dirigenti giallorossi.

Nessuno ci avrebbe scommesso un euro. Eppure, il calcio ti sorprende sempre. E’ il bello di questo sport. Puoi sbagliare tutto in estate e rimediare alla grande in inverno. E’ la storia recente di Armando Ortoli, Ds del Catanzaro, capace di stravolgere la rosa a disposizione di mister Sanderra in poco tempo, dando qualità e quantità al gruppo giallorosso. Non è un caso che, trovata la giusta quadra, le aquile catanzaresi abbiano infilato tre successi di fila nelle ultime tre partite e gli uomini decisivi siano stati proprio i nuovi giocatori sbarcati in Calabria. Non nomi altisonanti ma affamati di gol e gloria. Razziti con il Melfi, Mancuso a Matera, Bernardo nel derby contro il Cosenza. Il bottino fa nove punti in più e la salvezza praticamente in tasca. Se esiste una possibilità che il Catanzaro possa disputare i play off, la formazione di Sanderra potrà giocarsela con meno patemi d’animo. Nessuno a febbraio ha fatto meglio delle aquile. Neppure il Benevento che comanda il girone e neanche la Salernitana che insegue. Tantomeno le altre, dalla Casertana al Lecce alla Juve Stabia, Foggia e Matera. Ad oggi le dirette concorrenti dell’Uesse per un posto agli spareggi promozione. Ha avuto ragione Ortoli. Per ora.