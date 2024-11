Con il centrocampista ex Reggina lasciano il gruppo anche le due possibili new-entry

La società Catanzaro Calcio comunica di aver risolto in maniera consensuale il rapporto contrattuale con il calciatore Fabio Roselli. L’ex centrocampista della Reggina e dell’Alessandria si era legato al club giallorosso fino a giugno del 2017. Da qualche ora, quindi, non è più a disposizione di mister Nunzio Zavettieri. Il trainer catanzarese non potrà disporre neppure delle due possibili new-entry: il francese Steven Paulle e il greco Konstantinos Rougalas. Entrambi non hanno convinto.

Alessio Bompasso