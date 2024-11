Le aquile si fanno riprendere nella ripresa. A rovinare la festa ai giallorossi è, ironia della sorte, il catanzarese Iemmello

FOGGIA - Russotto illude, Iemmello spezza la gioia ad un Catanzaro raggiunto a Foggia sul rettilineo finale. La squadra di Checco Moriero recrimina, ma forse il pareggio è il risultato più giusto.

A sentire la campana pugliese, addirittura, i rossoneri avrebbero meritato di più. Classico gioco delle parti che ha regalato comunque emozioni da una parte e dall’altra. Catanzaro decisamente superiore nella prima frazione, e troppo dimesso, anche per merito della squadra di casa, nella ripresa. Nel primo tempo è la velocità a fare la differenza. Sugli esterni Russotto e Pagano mandano presto in tilt i poveri difensori di casa.

Basta un pallone recuperato per partire in velocità e far tremare la retroguardia rossonera. Il gol di Russotto, arriva su rigore che lo stesso fantasista si procura al 26’ con una delle sue accelerate. Il Foggia si vede solo al 42’ con Sarno, che chiude bene l’uno due a Iemmello, salvo poi spedire il pallone in curva. Nella ripresa le aquile commettono l’errore di aspettare troppo gli avversari.

Il Foggia ringrazia ed al 71’ opera l’aggancio con il gol del calabrese Iemmello. Il giocatore,originario proprio di Catanzaro, fa venire i brividi ai giallorossi nel finale, ma Scuffia è attento e blinda il pari. Finisce 1-1.