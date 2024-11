Brutta prestazione per i catanzaresi. Due i rigori assegnati ai pugliesi e realizzati da Arcidiacono.

Domenica da dimenticare per le squadre calabresi. Se da un lato la Reggina perde il derby contro il Messina, anche il Catanzaro in trasferta in Puglia, non riesce a portare punti a casa. Meno sonora la sconfitta dei catanzaresi, che perdono per due a zero contro il Martina Franca. Primo tempo un po' in sordina per entrambe le squadre, che solo in pochi momenti riescono ad intimidire l'avversario. Sullo scadere del primo tempo viene assegnato un rigore al Martina Franca: Pepe tira verso la porta ma la palla viene toccata con un braccio da Rigione. L'uno a zero è firmato da Arcidiacono. Senza grandi emozioni anche il secondo tempo. Quasi allo scadere però Bindi fa fallo su Kalombo, e l'arbitro assegna un nuovo calcio di rigore al Martina Franca, realizzato ancora una volta da Arcidiacono.