L'attaccante partenopeo, ormai ex Paganese, potrebbe tornare in Calabria a distanza di nove anni grazie proprio al ds Preiti che nella stagione scorsa lo portò ad indossare la maglia azzurrostellata. Su Cunzi ci sarebbero però altre società

Evangelista Cunzi, classe '84, potrebbe essere l'altro colpo di mercato targato Antonello Preiti. L'attaccante, ormai ex Paganese, dove era arrivato nella stagione scorsa sempre grazie ad un'intuizione dello stesso ds Preiti, cresciuto nel settore giovanile giallorosso potrebbe indossare nuovamente la maglia del Catanzaro per la stagione targata 2016-2017. Rescisso infatti il contratto con il club campano dopo una sola stagione. A Pagani, Cunzi ha registrato 33 presenze e cinque gol. Ma Cunzi non è nuovo al pubblico calabrese. Sui i tre colli ha militato per tre stagioni tra il 2004 ed il 2007. Dopo nove anni, per l'attaccante napoletano, quello in Calabria sarebbe un ritorno gradito. Ma il Catanzaro non è l'unico club ad aver puntato gli occhi sull'attaccante partenopeo. Pressing sono arrivati da altre tre società di Lega Pro: Matera, Monopoli e Martina. Al momento in pole pare esserci proprio la società giallorossa. L'arma in più? Preiti che nella stagione scorsa portò Cunzi alla Paganese, appunto.