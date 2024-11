C’è l’ex Quadri per la prima di Sanderra. Venerdì alle 20:45 al "Ceravolo" sbarca il Barletta

CATANZARO - E’ già antivigilia di campionato in Lega Pro. lo è per il Catanzaro che venerdì inaugurerà ufficialmente la 14esima giornata del torneo di terza serie. Alle 20:45 si accenderanno i riflettori al Ceravolo. I giallorossi ospitano il Barletta dell’ex Alberto Quadri. Una squadra che sembra aver ripreso coraggio dopo un avvio pauroso. Sette sconfitte nelle prime undici partite. Cinque debacle in trasferta su sei match, non lasciano scampo ad interpretazioni. Eppure dopo la terza giornata il Barletta era lì con le grandi con sei punti guadagnati su nove disponibili. Poi il crollo, interrotto solo due settimane fa nel derby contro il Martina Franca. I pugliesi sono reduci dal pari contro il Melfi e giungeranno in Calabria con il piglio di chi non ha nulla da perdere. Soprattutto lontano da casa, dove non vincono dal lontano 27 aprile scorso. Al “Ceravolo” mancheranno gli infortunati Biancolino, Branzani e Rizzitelli. Con molta probabilità mister Sesia schiererà la stessa formazione vista contro i lucani domenica. Al Catanzaro l’obbligo di ritornare al successo davanti ai propri tifosi. In panchina ci sarà Stefano Sanderra. Per lui sarà l’esordio dopo aver preso in mano le redini della squadra.