I giallorossi vogliono vendicare la sconfitta dell'andata. I lametini devono spezzare l'astinenza in trasferta

CATANZARO - L’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha dato le sue indicazioni. Toccherà adesso alla Prefettura del capoluogo decidere se al derby Catanzaro-Vigor Lamezia potranno assistere tutti i tifosi, o solo i supporters catanzaresi muniti di abbonamento, come suggerito dal Casms. In attesa di conoscere il responso, Catanzaro e Vigor affilano le armi. Nessuno vuole perdere il derby dei “Due Mari”. E se da una parte, quella giallorossa, c’è la voglia di vendicare la sconfitta maturata nel match di andata, dalla barricata biancoverde c’è da spezzare la maledizione in trasferta che nega il successo fuori dalla mura amiche dal lontanissimo 5 ottobre.



Un trend che ha frenato la marcia lametina evidenziando, in blu, la differenza tra girone di andata e quello di ritorno. Otto i punti conquistati in trasferta nelle prime sette gare di campionato. Due quelli messi in cascina dopo il giro di boa. Un’astinenza quasi totale che la squadra di Erra vuole interrompere al Ceravolo di Catanzaro. Dalla sua la Vigor potrà contare su un ritrovato Antonio Montella. Quando segna lui, il Lamezia ottiene sempre risultati importanti. Non è un caso che al “D’Ippolito”, l’undici ottobre scorso, il suo gol, suonò la carica tra i lamentini, poi vincenti grazie alla rete di Voltasio.