Sanderra ritrova Russotto. Nell'undici che affronterà i campani ci sarà spazio dal primo minuto per Barraco?

CATANZARO - E’ scontro diretto al “Nicola Ceravolo”. Catanzaro e Casertana si sfidano per un posto ai play off. Identica situazione di classifica per calabresi e campani. Una di quelle sfide che nessuno può permettersi di perdere. Occasionissima per sgranocchiare qualche punticino al treno delle prime. Catanzaro – Casertana sarà anche Sanderra contro Campilongo. Due allenatori arrivati in corsa sulle rispettive panchine. Il primo ha dato equilibrio all’Uesse, il secondo ancora lo sta cercando. Il trainer giallorosso ritrova Russotto ma dovrà continuare a fare a meno di Calvarese e Silva Reis. A loro si è aggiunto nelle ultime ore anche Pacciardi. Vacca ritorna in cabina di regia con Maiorano ed Ilari sugli esterni. Barraco favorito su Pagano nel tridente che dovrebbe chiudersi con Kamarà e, appunto, Russotto. La Casertana sbarcherà in Calabria senza gli squalificati Antonazzo e Carrus. Fischio d’inizio alle ore 16:00. Arbitrerà il Signor Alessandro Caso di Verona.