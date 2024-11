Il Cosenza cala il tris alla Vigor. Fornito apre le danze con una splendida punizione. Caccetta e Cori finiscono l’opera

COSENZA – Clamoroso al San Vito! Il Cosenza asfalta la Vigor Lamezia nel derby della 13^ giornata di Lega Pro. I silani si impongono con lo straordinario risultato di 3-0. Straordinario, perché nessuno poteva immaginarsi alla vigilia un finale del genere. Forse, non lo sognava neppure Giorgio Roselli, trainer dei rossoblù. Tutte azzeccate le mosse dell’allenatore arrivato in corsa per rianimare un gruppo completamente a terra. Fornito apre le danze all’8’ con un gran gol su punizione. Nella ripresa Caccetta (al 50’) e Cori (al 52’) calano il tris che riporta con i piedi per terra la Vigor ed Alessandro Erra. Nel finale espulso Malerba e lametini in 10 uomini nel segno di una gara iniziata male e finita peggio.