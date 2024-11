Fuori il Savoia, dentro la Reggina. Sabato derby salvezza contro il Messina

Reggio Calabria - Il campionato della Reggina non è ancora finito. La squadra amaranto potrà giocarsi l’ultima chance per restare aggrappata al professionismo.



Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto parzialmente il ricorso del club dello Stretto sui punti di penalizzazione inflitti relativamente a presunte inadempienze relative allo scorso anno.

Gli organi competenti hanno riconosciuto la linea difensiva amaranto restituendo due dei tre punti in ballo. In poche parole si va al play out. Fuori il Savoia retrocesso, dentro la Reggina. L’avversario resta il Messina. Il derby salvezza è ufficiale. Sabato subito l’andata alle ore 17 al “Granillo”. Il ritorno al “San Filippo” alle ore 15:00 di sabato 30 maggio.