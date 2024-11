Cosenza in campo il 26 contro la Salernitana. Al “San Vito” fischio d’inizio alle 18:00

ROMA - La Lega Pro ha comunicato gli orari degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Lega Pro, in programma tra mercoledì 26 novembre e mercoledì 3 dicembre. Eccoli nel dettaglio:



- mercoledì 26 novembre:



Ore 14.30:

AlbinoLeffe vs Renate

Juve Stabia vs Matera



Ore 15:

Casertana vs Ascoli



Ore 18:

Cosenza vs Salernitana





- mercoledì 3 dicembre:



Ore 14.30:

Como vs Alessandria



Ore 19:

FeralpiSalò vs Bassano V.



Ore 20.30:

Spal vs Prato



Ore 20.45:

Pontedera vs Pisa