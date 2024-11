E’ una gara da dentro o fuori. La sfida che deciderà la prima finalista di coppa Italia di Lega Pro. Questa sera, alle 20:30, Pontedera e Cosenza si affronteranno per conquistare il pass d’accesso all’ultimo gradino del prestigioso torneo.

COSENZA - I lupi silani hanno un piccolo vantaggio, quello conquistato all’interno delle mura amiche del "San Vito". Sul versante granata, visti anche i risultati favorevoli ottenuti recentemente in campionato, c’è fiducia, e la consapevolezza di poter superare l’1-0 rimediato in Calabria. In Toscana la squadra di Roselli si presenterà forte del successo nel derby tutto calabrese con la Reggina. Nonostante il forte turn-over adoperato in questa competizione dal trainer silano, la conquista della coppa Italia resta un obiettivo stagionale. Qualora il Pontedera dovesse pareggiare i conti si procederà ai tempi supplementari ed eventuali rigori qualora perdurasse il segno "X". A dirigere l’incontro sarà’ il sig. Alessandro Caso di Verona, coadiuvato dagli assistenti Francesco Barbetta di Albano Laziale e Daniele Stazi di Ciampino.