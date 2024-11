Inseriti nel girone L insieme a Matera e Martina Franca, i biancoverdi debuttano in trasferta. Le altre calabresi, impegnate in Tim Cup, entreranno in scena successivamente

LAMEZIA – Per il campionato c’è ancora tempo, ma il calcio giocato è ormai alle porte. La Vigor Lamezia sarà la prima a scendere in campo per il debutto ufficiale. Sabato parte infatti la Coppa Italia di Lega Pro e i biancoverdi affronteranno in trasferta i lucani del Matera. La squadra di Alessandro Erra è stata infatti inserita nel girone L unitamente al Martina Franca e, appunto, al Matera.

Tim Cup. Le altre calabresi, impegnate in Tim Cup, entreranno in scena successivamente. Anche per loro si avvicina l’esordio ufficiale. Per Cosenza, Catanzaro e Reggina infatti c’è il palcoscenico della Coppa Italia principale, quella che annovera nel tabellone anche le squadre di serie A. Domenica il Cosenza affronterà in trasferta la Cremonese mentre il Catanzaro ospiterà l'Akragas e la Reggina riceverà la Casertana. Già qualificato al secondo turno il Crotone che entrerà in scena, come tutte le squadre di B, successivamente. (mf)