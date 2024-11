Arriva la sestina magica per i rossoblù. Contro l'Aversa Normanna è Tortolano show

COSENZA - Sei risultati utili consecutivi. Dodici punti in sei partite. Quasi il doppio di quelli conquistati nelle precedenti undici. Giorgio Roselli ha stravolto il Cosenza. Ormai non ci sono più dubbi. Il caso ha lasciato spazio alle certezze in riva al Crati. Contro l’Aversa Normanna è arrivata la terza vittoria di fila al San Vito. Un tabù prima dell’arrivo dell’ex trainer del Pavia. Un successo che vale doppio perché conquistato contro una diretta concorrente alla salvezza. Mattatore dell’incontro Emiliano Tortolano, rinato sotto la gestione Roselli. Suoi i due gol che stendono i normanni. Arrivano entrambi nella ripresa. E se nel primo gran parte del merito è del collega Cori, nel secondo gli applausi sono solo per lui: slalom gigante su due avversari e staffilata sotto la traversa. Ed ora sotto con il Benevento. Una squadra che oggi fa meno paura rispetto al passato.