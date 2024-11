Potrebbe essere una festa doppia al termine dei 90'

Sarà il giorno della festa salvezza ma anche la partita che proietterà il Cosenza verso un risultato storico: la conquista della coppa Italia di Lega Pro. Il “San Vito” è pronto ad accogliere i propri beniamini per la sfida, la numero 35 di campionato, contro il Martina Franca. Con la permanenza tra i professionisti in tasca e addirittura il nono posto in graduatoria, dopo le ultime penalizzazioni, i lupi silani, verosimilmente, scenderanno in campo caratterizzati da un forte turn-over. Cesca, Carrieri e Criaco resteranno a riposo al pari di Tedeschi fermato precauzionalmente. Potrebbe partire dalla panchina e quindi riposare in vista della finalissima di coppa di mercoledì, anche il bomber De Angelis. Il suo posto dovrebbe andare a Tortolano in coppia con Cori.Entrambe le squadre potranno giocare con il piglio di chi non ha nulla da perdere. Anche il Martina, infatti, può dormire sogni tranquilli, viaggiando con un buon margine sulla zona rossa della classifica. Ironia della sorte, e in caso di successo, a fine partita potrebbe unirsi ai festeggiamenti rossoblù per la conquista della salvezza matematica. Cosenza- Martina Franca si giocherà domani alle 15:00. Match affidato al fischietto emiliano, Alessandro Pietropaolo, della sezione di Modena.