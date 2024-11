Alla corte di mister Roselli sbarca l’ex punta di Pavia e Carpi, Alessandro Cesca

COSENZA - Colpo di mercato del Cosenza. Il diesse Meluso ha trovato l'accordo per portare Alessandro Cesca in rossoblù. L'attaccante classe '80 ha giocato con le maglie di Pavia e Carpi. Con questo nuovo acquisto si cerca di rivitalizzare l'attacco, uno dei reparti più deludenti in questo avvio di stagione del Cosenza. Un primo regalo al nuovo allenatore Rosselli, che punta anche su Cesca per ottenere già dalla prossima giornata i risultati richiesti.