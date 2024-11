Il primo round va al Cosenza. I silani piegano il Pontedera nella semifinale di andata di coppa Italia Lega Pro e mettono in tasca metà pass per la finalissima.

Partita spaccata in due. Meglio i toscani nella prima frazione. Dopo 7' Videtta manda di poco a lato il diagonale su cross di Galli e al 18' è Saracco a deviare in angolo una conclusione da fuori area di Cesaretti. Poi sale in cattedra Libertazzi, che prima si libera di Blondett e colpisce il palo e pochi minuti dopo si presenta a tu per tu con Saracco, ma il portiere rossoblu è ancora lesto a chiudere la saracinesca. La ripresa è tutta del Cosenza. I lupi passano alla prima occasione con un eurogol di Criaco. I calabresi sfiorano il raddoppio con il diagonale di Ciancio, questa volta il portiere ospite ci arriva e devia. L’estremo granata è decisivo in altre due occasioni prima su Zanini e poi su Fornito. E’ suo il merito se il Cosenza non abbia chiuso l’intera pratica al san vito. Toccherà aspettare il ritorno a campi invertiti il 25 febbraio.